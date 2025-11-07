Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Portflioerweiterung
|
07.11.2025 17:57:00
Rheinmetall-Aktie höher: Rheinmetall baut bald auch Weltraumsatelliten
Das Joint Venture namens Rheinmetall Iceye Space Solutions hat seinen Sitz in Neuss, wo ein Autozulieferer-Werk von Rheinmetall schrittweise auf Rüstungsproduktion umgestellt wird. Rheinmetall hält 60 Prozent der Anteile, die Finnen 40 Prozent. Der operative Geschäftsbetrieb soll noch vor Jahresende starten und der erste Satellit im kommenden Jahr in Neuss gefertigt werden.
Es geht um sogenannte SAR-Satelliten, die dem Militär sehr präzise Aufklärungsbilder liefern. Die Technik kommt von Iceye, die mit 700 Beschäftigten ein eher kleines Unternehmen ist - Rheinmetall hat weltweit rund 40.000. Iceye baut zwar schon selbst Satelliten, die unter anderem in der Ukraine im Einsatz sind. Indem nun aber Rheinmetall an Bord geholt wird, sollen diese schnell in größerer Stückzahl produziert werden. Außerdem soll Rheinmetalls Vertriebsnetzwerk dabei helfen, mehr zu verkaufen als bislang.
Die Rheinmetall-Aktie stieg auf XETRA letztlich 2,4 Prozent auf 1.749,00 Euro.
NEUSS (dpa-AFX)
Analysen zu Rheinmetall AGmehr Analysen
|07.11.25
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|1 747,00
|2,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.