Glencore Aktie
WKN DE: A1WY82 / ISIN: US37827X1000
|
05.02.2026 16:40:41
Rio Tinto bricht Fusionsgespräche mit Glencore ab
Von Mauro Orru
DOW JONES--Der Bergbaukonzern Rio Tinto hat mitgeteilt, dass er einen potenziellen Zusammenschluss mit den Konkurrenten Glencore nach wochenlangen Verhandlungen nicht weiter verfolge. Damit ist ein möglicher Deal gescheitert, durch den der größte Bergbaukonzern der Welt entstanden wäre. Die Entscheidung sei getroffen worden, nachdem keine Einigung mit Glencore erzielt werden konnte, teilte Rio Tinto mit.
Rio Tinto habe die Sache geprüft und sei unter Berücksichtigung der strengen Kriterien, die auf dem Kapitalmarkttag im Dezember 2025 festgelegt wurden, zu diesem Schluss gekommen. Dabei stünden der langfristige Wert und die Erzielung führender Aktionärsrenditen im Vordergrund.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/sha/flf
(END) Dow Jones Newswires
February 05, 2026 10:41 ET (15:41 GMT)
