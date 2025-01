Rolls-Royce baut Fertigung in Großbritannien aus - Aktie stärker

Der Luxusautohersteller Rolls-Royce will seine Produktionsstätte in Großbritannien erweitern, um der steigenden Nachfrage nach maßgeschneiderten Varianten seiner Fahrzeuge gerecht zu werden.

Das Unternehmen will mehr als 300 Millionen Pfund (rund 361 Millionen Euro) in sein Werk und seinen Hauptsitz in Goodwood, Südostengland, investieren, nachdem es im vergangenen Jahr einen Rekordzuwachs bei der Nachfrage nach Sonderanfertigungen verzeichnet hat.

Die Investition würden die Zukunft des Unternehmens in Großbritannien sichern, indem sie die Kapazität für zunehmend komplexe und hochwertige Sonderanfertigungen erhöhten und gleichzeitig die Produktionsstätte für den Übergang zu einer rein batteriebetriebenen Fahrzeugmarke vorbereiteten.

Rolls-Royce betreibt ein kleines Netz von exklusiven Privatbüros, in denen Kunden mit Designern sprechen und ihre maßgeschneiderten Fahrzeuge in Auftrag geben können. Dieses wurde im vergangenen Jahr auf New York und Seoul ausgeweitet und ergänzt die bestehenden Büros in Dubai, Shanghai und Goodwood. Der Mittlere Osten war im vergangenen Jahr die größte Region für Sonderanfertigungen, dicht gefolgt von Nordamerika und Europa.

Rolls-Royce lieferte im vergangenen Jahr 5.712 Autos aus, ein leichter Rückgang gegenüber dem Rekordwert von 6.032 Autos im Jahr 2023.

Die Rolls-Royce-Aktie zeigt sich in London zeitweise 1,01 Prozent höher bei 5,82 Pfund.

Von Dominic Chopping

DOW JONES