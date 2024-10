ROUNDUP/Chefwechsel bei K+S: Lohr geht - Finanzchef Meyer folgt nach

KASSEL (dpa-AFX) - Beim Düngerkonzern K+S (K+S) wird im kommenden Jahr Finanzchef Christian Meyer das Ruder übernehmen. Der Vorstandsvorsitzende Burkhard Lohr strebe nach mehr als 12 Jahren keine weitere Verlängerung seines bis Ende Mai 2025 laufenden Mandates an, teilte der im MDAX notierte Konzern am Mittwoch in Kassel mit. Er werde in den Ruhestand wechseln. Zum 1. Juni werde Meyer die Konzernführung übernehmen. Das Finanzressort übernehme dann Jens Christian Keuthen, derzeit Leiter Recht, Steuern, Regulatorik und neue Geschäftsfelder.

"Christian Meyer ist als Finanzvorstand mit K+S bestens vertraut. Er kennt das Unternehmen bereits seit vielen Jahren", sagte Aufsichtsratschef Andreas Kreimeyer laut Mitteilung. Meyer stehe neben seiner weitreichenden Erfahrung aus der Finanzwirtschaft für eine konsequente Unternehmensführung sowie für Kostendisziplin.

Carin-Martina Tröltzsch, die seit Februar 2023 das Tagesgeschäft als Chief Operating Officer verantwortet, wird den Angaben zufolge ab 1. Juni stellvertretende Vorstandsvorsitzende./mis/mne/jha/