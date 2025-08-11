Hypoport Aktie

Hypoport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
11.08.2025 15:36:38

ROUNDUP: Hypoport erholt sich mit dem Immobilienmarkt - doch die Aktie sackt ab

BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport (Hypoport SE) sieht sich dank einer wieder wachsenden Nachfrage nach Immobilienkrediten auf Erholungskurs. Umsatz und operativer Gewinn sollen im laufenden Jahr wie geplant steigen, wie das Unternehmen bei Bekanntgabe seiner endgültigen Halbjahreszahlen am Montag in Berlin mitteilte. Für die Hypoport-Aktie ging es jedoch deutlich abwärts.

Nach anfänglichen Kursgewinnen verlor das Papier bis zum Nachmittag fast sechs Prozent auf 174 Euro und gehörte damit zu den Schlusslichtern im Kleinwerte-Index SDAX. Im bisherigen Jahresverlauf hatte sein Kurs bereits heftig geschwankt - zwischen etwa 152 und 228 Euro. Nach den Kursverlusten vom Montag wurde die Aktie noch drei Prozent teurer gehandelt als zum Jahreswechsel.

Dabei berichtete Hypoport-Chef Ronald Slabke von einer wieder wachsenden Nachfrage nach Immobilienkrediten und sieht das Unternehmen auf Kurs zu seinen Jahreszielen. So soll der Umsatz wie geplant auf mindestens 640 Millionen Euro steigen. Der operative Gewinn (Ebit) soll weiterhin 30 bis 36 Millionen Euro erreichen.

"Der in 2024 begonnene Turnaround unseres wichtigsten Marktes der privaten Immobilienfinanzierung hält bei leicht höherer Volatilität in 2025 an", sagte Slabke. Das Unternehmen begründet diese Entwicklung auch mit einer abnehmenden Attraktivität von Mietwohnungen. Der Mietwohnungsmarkt falle für die Mitte der Gesellschaft zunehmend als Alternative zum Eigentumserwerb aus, hatte Hypoport schon 2024 mitgeteilt.

Im ersten Halbjahr 2025 steigerte das Unternehmen seinen Umsatz um 13 Prozent auf 305 Millionen Euro. Der operative Gewinn verdoppelte sich nahezu auf 16 Millionen Euro. Dies entspricht ziemlich genau den vorläufigen Zahlen, die Hypoport schon Ende Juli vorgelegt hatte. Unter dem Strich verdiente die Gesellschaft 10,9 Millionen Euro, ebenfalls fast doppelt so viel wie ein Jahr zuvor.

Zum Firmennetz von Hypoport gehören Unternehmen, die digitale Lösungen für die Kreditwirtschaft, den Wohnungsmarkt und für Versicherungen anbieten. Größtes Segment ist Europace, eine Plattform für Finanzierungen von Immobilien, Bausparprodukte und Ratenkredite.

Hypoport war aus der Fusion der 1954 gegründeten Dr. Klein & Co. AG und der Europace AG hervorgegangen. Slabke selbst hatte als Geschäftsführer bei Dr. Klein angefangen und Hypoport 1999 in einem von ihm organisierten sogenannten Management-Buyout übernommen./stw/mne/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hypoport SEmehr Nachrichten

Analysen zu Hypoport SEmehr Analysen

18.07.25 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
26.06.25 Hypoport Buy Warburg Research
17.06.25 Hypoport Buy Warburg Research
13.05.25 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
13.05.25 Hypoport Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Hypoport SE 173,40 -5,76% Hypoport SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
10.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.08.25 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.25 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Anleger warten ab: ATX und DAX geben nach -- US-Börsen starten kaum bewegt -- Börsen in China letztlich in Grün - Feiertag in Japan
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt zeigen sich im Montagshandel mit moderaten Verlusten. Die US-Börsen eröffnen unterdessen nahe der Nulllinie. Die asiatische Börsen legten zum Wochenauftakt zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen