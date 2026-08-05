Wolters Kluwer Aktie
WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903
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05.08.2026 16:46:38
ROUNDUP: Wolters Kluwer bekräftigt Prognose
ALPHEN (dpa-AFX) - Der Informationsdienstleister Wolters Kluwer hat nach einem erwartungsgemäß ausgefallenen ersten Halbjahr die 2026er-Prognose bestätigt. Demnach soll die um Sondereffekte bereinigte Marge im Vergleich zum Vorjahr um circa einen halben Prozentpunkt auf rund 28 Prozent steigen, wie der im EuroStoxx 50 notierte Konzern am Mittwoch in Alphen mitteilte. Beim Umsatz peilt das Unternehmen ein um Übernahme- und Währungseffekte bereinigtes Wachstum an.
In den ersten sechs Monaten ging der ausgewiesene Umsatz leicht auf 3,03 Milliarden Euro zurück. Das organische Wachstum habe bei fünf Prozent gelegen, hieß es. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn zog um drei Prozent auf 893 Millionen Euro an, die entsprechende Marge kletterte um einen Prozentpunkt auf 29,4 Prozent nach oben. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem Umsatz und Ergebnis in dieser Größenordnung gerechnet.
Der Aktienkurs von Wolters Kluwer legte am Nachmittag nach einem schwachen Start um ein halbes Prozent zu. Seit Jahresanfang hat das Papier fast ein Fünftel verloren./zb/tav/mis/he
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