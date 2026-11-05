Wolters Kluwer Aktie
|92,46EUR
|2,00EUR
|2,21%
WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903
05.11.2026 12:25:21
Wolters Kluwer Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Wolters Kluwer nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Neunmonatszahlen des Datenbank- und Wissensanbieters seien gut ausgefallen, schrieb Steve Liechti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Buy
|
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
92,24 €
|
Abst. Kursziel*:
8,41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
92,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,15%
|
Analyst Name::
Steve Liechti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Wolters Kluwer N.V.
Analysen zu Wolters Kluwer N.V.
|12:25
|Wolters Kluwer Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Wolters Kluwer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|07.10.26
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG
|12:25
|Wolters Kluwer Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Wolters Kluwer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|07.10.26
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG
|12:25
|Wolters Kluwer Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Wolters Kluwer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|07.10.26
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Wolters Kluwer Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Wolters Kluwer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG
|20.02.26
|Wolters Kluwer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Wolters Kluwer Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Wolters Kluwer N.V.
|92,36
|2,10%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:24
|Continental Buy
|UBS AG
|14:23
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|13:57
|Siltronic Buy
|UBS AG
|13:47
|Diageo Neutral
|UBS AG
|13:46
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|13:45
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|13:38
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:37
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:35
|RATIONAL Outperform
|RBC Capital Markets
|13:34
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:32
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|13:30
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:30
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|13:29
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|13:29
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|13:26
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|13:25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:23
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|13:20
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|13:20
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|13:19
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13:18
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:17
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|13:17
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:16
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:15
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:14
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|Fielmann Add
|Baader Bank
|13:13
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:13
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:12
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|13:12
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|13:11
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|13:10
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:08
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:08
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:06
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:06
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|13:06
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|13:05
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|13:05
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|13:00
|Scout24 Buy
|UBS AG
|12:59
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|12:58
|National Grid Sell
|UBS AG
|12:58
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|12:57
|ASOS Neutral
|UBS AG
|12:55
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.