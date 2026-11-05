Wolters Kluwer Aktie

92,46EUR 2,00EUR 2,21%
Wolters Kluwer ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903

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05.11.2026 12:25:21

Wolters Kluwer Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Wolters Kluwer nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Neunmonatszahlen des Datenbank- und Wissensanbieters seien gut ausgefallen, schrieb Steve Liechti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Buy
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
92,24 € 		Abst. Kursziel*:
8,41%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
92,46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,15%
Analyst Name::
Steve Liechti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Wolters Kluwer N.V.

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12:25 Wolters Kluwer Buy Deutsche Bank AG
04.11.26 Wolters Kluwer Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
07.10.26 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
06.08.26 Wolters Kluwer Neutral UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

Wolters Kluwer N.V. 92,36 2,10% Wolters Kluwer N.V.

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14:24 Continental Buy UBS AG
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13:47 Diageo Neutral UBS AG
13:46 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
13:45 Boeing Outperform Bernstein Research
13:38 ASOS Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:37 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
13:35 RATIONAL Outperform RBC Capital Markets
13:34 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
13:32 Scout24 Overweight Barclays Capital
13:30 AIR France-KLM Sector Perform RBC Capital Markets
13:30 JCDecaux Overweight Barclays Capital
13:29 Fraport Underweight Barclays Capital
13:29 McDonald's Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:28 Lufthansa Underweight Barclays Capital
13:26 AUTO1 Overweight Barclays Capital
13:25 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:23 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
13:20 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
13:20 Philips Market-Perform Bernstein Research
13:19 Unilever Outperform Bernstein Research
13:18 RATIONAL Outperform Bernstein Research
13:17 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
13:17 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
13:17 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:16 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
13:15 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
13:14 Deutsche Beteiligungs Buy Jefferies & Company Inc.
13:14 Fielmann Add Baader Bank
13:13 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:13 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:12 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
13:12 Nordex Underperform RBC Capital Markets
13:11 Heidelberg Materials Outperform RBC Capital Markets
13:10 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
13:08 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.
13:08 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
13:06 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
13:06 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research
13:06 Diageo Outperform RBC Capital Markets
13:05 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
13:05 Diageo Outperform Bernstein Research
13:01 Novo Nordisk Neutral UBS AG
13:00 Scout24 Buy UBS AG
12:59 AUTO1 Buy UBS AG
12:58 National Grid Sell UBS AG
12:58 HelloFresh Neutral UBS AG
12:57 ASOS Neutral UBS AG
12:55 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
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