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WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903
Wolters Kluwer Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Wolters Kluwer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Analyst Christophe Cherblanc verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur europäischen Medienbranche darauf, dass Zahlungen aus dem Urheberrechtsvergleich mit dem KI-Konzern Anthropic kurz bevorstünden. Der Vergleich im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar, den Anthropic wegen der Nutzung bereits veröffentlichter Bücher für seine Large Language Models (LLMs) geschlossen habe, werde vielen Publikums- und Fachverlagen einen erheblichen einmaligen Geldzufluss bescheren./ck/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 19:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Outperform
|
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
69,84 €
|
Abst. Kursziel*:
43,18%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
70,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,65%
|
Analyst Name::
Christophe Cherblanc
|
KGV*:
-
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