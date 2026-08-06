Wolters Kluwer Aktie

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WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903

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06.08.2026 07:29:27

Wolters Kluwer Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 71 auf 73 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Auch die weitgehend erwartungsgemäßen Ergebnisse des ersten Halbjahrs würfen einige Fragen auf, schrieb Adam Berlin am Mittwochabend. An erster Stelle nennt der Experte die Frage nach dem Grund für den Abschwung im Bereich der Plattformen zur klinischen Entscheidungsunterstützung. Insgesamt hob er aber seine Schätzungen für den Informationsdienstleister an und trug der geringeren Aktienanzahl Rechnung./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 17:53 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Neutral
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
73,36 € 		Abst. Kursziel*:
-0,49%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
69,26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,40%
Analyst Name::
Adam Berlin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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