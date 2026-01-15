Wolters Kluwer Aktie

87,66EUR -0,34EUR -0,39%
Wolters Kluwer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J2R1 / ISIN: NL0000395903

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.01.2026 11:12:06

Wolters Kluwer Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Wolters Kluwer mit einem Kursziel von 140 auf "Market-Perform" Euro belassen. Die Analysten Christophe Cherblanc und Annick Maas gaben am Mittwochnachmittag einen Ausblick auf das Jahr 2026 in der Medien- und Internetbranche. Dabei fokussierten sie sich stark auf Risiken durch KI, aber auch damit einhergehende Chancen in puncto Produktivität. Wolters Kluwer zählen sie zu den Unternehmen, bei denen die Risiken noch nicht vollständig eingepreist seien./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 16:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Market-Perform
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
140,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
87,00 € 		Abst. Kursziel*:
60,92%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
87,66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
59,71%
Analyst Name::
Christophe Cherblanc 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Wolters Kluwer N.V.

mehr Nachrichten