ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 117 auf 75 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Jo Barnet-Lamb attestierte dem Informationsdienstleister in einer am Donnerstag vorliegenden Studie gemischte Jahreszahlen. Er kürzte seine Gewinnschätzung je Aktie für 2026 leicht und geht in seinem Modell von einem höheren Kapitalkostensatz aus. Letzteres begründete er mit KI-bedingter Unsicherheit, die vorsichtig stimme. Für mutige Anleger, die den davon bedingten Kursrutsch ausnutzen wollen, empfiehlt er eher die Aktien des Konkurrenten Relx./rob/tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 00:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



