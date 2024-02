RTL-Aktie in Rot: RTL verlängert Vertrag mit 'Let's Dance'-Jury um mehrere Jahre - Produktionsfirma übernommen

Die weitere Zusammenarbeit wurde bereits vertraglich geregelt, wie sie der Deutschen Presse-Agentur in Köln bestätigten. "Wir haben letztes Jahr den laufenden Vertrag vorzeitig um gleich mehrere Jahre verlängert, ich denke, das dürfen wir ruhig verraten", sagte Entertainer Jorge González. "Ein solcher Schritt ist für mich ein echter Vertrauensbeweis von RTL gegenüber uns Dreien." Sein Kollege Joachim Llambi erklärte: "Die Jury wird noch eine Weile zusammenarbeiten."

Die drei Juroren - durchaus unterschiedlich im Charakter - sitzen seit 2013 zusammen hinter dem Jurypult der Tanz-Sendung, die erstmals 2006 ausgestrahlt wurde. Im schnelllebigen Show-Geschäft mit oft wechselnden Besetzungen ist das eine sehr lange Zeit. Am Freitag (23. Februar, 20.15 Uhr, RTL) beginnt die mittlerweile 17. Staffel - natürlich wieder mit Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi, die die Tänze mit Punkte-Kellen bewerten werden. Als Promis treten diesmal unter anderem Choreograf Detlef Soost, Model Eva Padberg und Influencerin Sophia Thiel an.

"Es freut mich sehr, dass uns Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi auch in den nächsten Jahren erhalten bleiben und weiter hinter dem Jurypult Platz nehmen werden", sagte Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin RTL und RTL+. Sie seien ein "einzigartiges Team" und hätten neben den Stars und Tanz-Profis einen wichtigen Anteil an der Erfolgsgeschichte des Formats. Leschek sprach von der "am längsten" amtierenden "Jury einer Unterhaltungsshow weltweit".

Wie lange die Verträge genau laufen, wurde nicht bekannt. Mehrere Medien hatten darüber berichtet.

RTL Group verstärkt sich mit weiterer Produktionsfirma

Die RTL Group verstärkt sich in ihrem Produktionsgeschäft mit einem weiteren Zukauf. Wie das Unternehmen mitteilte, übernimmt die Tochtergesellschaft Fremantle die Produktionsfirma Asacha Media Group mit Sitz in Frankreich von Oaktree Capital Management. Für Asacha und die jüngst erfolgte Mehrheitsübernahme von Beach House Pictures zahlt RTL zusammen über 200 Millionen Euro.

Die Übernahme von Asacha und Beach House sind laut RTL Teil des Plans von Fremantle, bis 2025 einen Umsatz von 3 Milliarden Euro zu erzielen. Fremantle hat in den vergangenen drei Jahren 13 Unternehmen zugekauft.

RTL-Aktien fallen via XETRA zeitweise um 1,61 Prozent auf 34,22 Euro.

/idt/DP/zb

KÖLN (dpa-AFX) / (Dow Jones)