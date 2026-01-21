RWE Aktie

RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
'Buy' 21.01.2026 11:49:00

RWE-Aktie höher: Berenberg wird zuversichtlicher

RWE-Aktie höher: Berenberg wird zuversichtlicher

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für RWE von 42 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.

Mit geplanten Kapitalausgaben von 35 Milliarden Euro von 2025 bis 2030 untermauere der Stromkonzern die Gewinnziele, schrieb Andrew Fisher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So solle bis 2030 das Ergebnis je Aktie auf 4 Euro verdoppelt werden. Das Wachstum sei eines der stärksten im Sektor, was im Aktienkurs noch nicht hinreichend berücksichtigt sei.

Die RWE-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zur Wochenmitte zeitweise 1,33 Prozent fester bei 51,70 Euro.

/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 18:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

HAMBURG (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

RWE-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Buy

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com,Dennis Diatel / Shutterstock.com

Nachrichten zu RWE AG St.

mehr Nachrichten