RWE Aktie
|56,30EUR
|0,16EUR
|0,29%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RWE von 62,50 auf 65,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Mehrheitsbeteiligung am Stromnetzbetreiber Amprion bedeute einen höheren Anteil regulierter Gewinne für RWE, schrieb Alexander Wheeler in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er sieht insgesamt viele Chancen für den Konzern, unter anderem mit Blick auf die Ausschreibungen für neue Gaskraftwerke./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 18:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Outperform
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
65,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
55,84 €
|
Abst. Kursziel*:
16,40%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
56,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,45%
|
Analyst Name::
Alexander Wheeler
|
KGV*:
-
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