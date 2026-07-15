RWE Aktie
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WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Die Experten nahmen RWE am Dienstag zudem in ihre Favoritenliste "Franchise Picks" auf. Die Essener gehörten zu den Hauptprofiteuren von Elektrifizierung und Dekarbonisierung. Jefferies sieht enormes Bewertungspotenzial angesichts des KI-bedingten Energiebedarfs./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 12:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
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Unternehmen:
RWE AG St.
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
68,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
57,46 €
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Abst. Kursziel*:
18,34%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
57,16 €
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Abst. Kursziel aktuell:
18,96%
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Analyst Name::
-
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KGV*:
-
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