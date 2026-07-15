RWE Aktie

57,16EUR 0,02EUR 0,04%
RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

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15.07.2026 06:40:23

RWE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Die Experten nahmen RWE am Dienstag zudem in ihre Favoritenliste "Franchise Picks" auf. Die Essener gehörten zu den Hauptprofiteuren von Elektrifizierung und Dekarbonisierung. Jefferies sieht enormes Bewertungspotenzial angesichts des KI-bedingten Energiebedarfs./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 12:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 19:00 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
57,46 € 		Abst. Kursziel*:
18,34%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
57,16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,96%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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