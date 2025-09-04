Salesforce Aktie

Salesforce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Bilanz vorgelegt 04.09.2025 15:55:00

Salesforce-Aktie deutlich leichter: Umsatz über, Gewinn unter Erwartungen

Salesforce-Aktie deutlich leichter: Umsatz über, Gewinn unter Erwartungen

Am Mittwochabend stand Salesforce im Fokus: Der KI-Spezialist veröffentlichte seine Quartalszahlen. So reagiert die Aktie.

Salesforce legte am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Bilanz für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 vor.

Demnach erzielte das Unternehmen ein Ergebnis je Aktie (EPS) von 1,96 US-Dollar, während Analysten zuvor einen Gewinn von 2,78 US-Dollar je Aktie erwartet hatten. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn bei 1,47 US-Dollar je Aktie.

Beim Umsatz übertraf Salesforce die Erwartungen. Nach 9,33 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal verzeichnete das Unternehmen nun 10,24 Millionen US-Dollar, während Experten zuvor Erlöse von 10,14 Millionen US-Dollar prognostiziert hatten.

Enttäuschender Ausblick: Anleger stoßen Salesforce ab

Ein enttäuschender Ausblick überschattet am Donnerstag gute Quartalszahlen von Salesforce. Die an der NYSE gehandelte Aktie reagiert im Handel zeitweise mit Verlusten in Höhe von 7,82 Prozent auf 236,40 US-Dollar. Die schwache Entwicklung der vergangenen Monate geht damit wohl weiter. Der Jahresverlust der Salesforce-Aktien nähert sich der 30-Prozent-Schwelle.

Der Ausblick auf den Umsatz im laufenden Vierteljahr schürt Bedenken rund um das Trendthema Künstliche Intelligenz (KI), auf den die Amerikaner mittlerweile eingeschwenkt sind. Salesforce stellte für das laufende Quartal Erlöse zwischen 10,24 und 10,29 Milliarden Dollar in Aussicht, während der Analystenschnitt am oberen Ende dieser Spanne lag. Unter ging dabei, dass im zweiten Geschäftsquartal (per Ende Juli) die Analystenerwartungen übertroffen wurden.

Experte Karl Keirstead von der Schweizer Bank UBS monierte, dass Salesforce schon zum zweiten Mal in Folge seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 nicht erhöht habe - trotz des starken Wachstums des KI- und Datenbereichs. Dies spreche dafür, dass das Marktumfeld für CRM-Software - Customer Relationship Management, also Software für Kundenbeziehungsmanagement - schon recht reif sei, während sich KI-Investition der Kunden in diesem Bereich "noch in einem sehr frühen Stadium" befänden.

Kirk Materne von Evercore ISI will die negative Kursreaktion aber nicht überbewerten. Die Reaktion auf den Ausblick erscheint ihm etwas übertrieben. Er habe in diesem Quartal zwar "nicht den Startschuss für einen Bullenmarkt" erwartet, erwähnte aber die Perspektive für die Abonnement-Umsätze positiv. Deren Stabilisierung im zweiten Halbjahr sollte "gut genug sein, um die Stimmung letztlich in die richtige Richtung zu lenken".

In der Breite sah es am Donnerstag in der Technologiebranche auch besser aus als bei Salesforce: An der Nasdaq bahnt sich mit knappen Gewinne eine weitere Stabilisierung an. Titel des deutschen Salesforce-Branchenunternehmens SAP bewegten sich in Frankfurt zuletzt mit 1,38 Prozent im Plus bei 234,55 Euro.

Redaktion finanzen.at mit Material von dpa-AFX

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Salesforce-Aktie knickt nach Analystenstimmen ein: Salesforce übertrifft Erwartungen
Palantir-Aktie hebt ab: Neuer Deal katapultiert Bewertung über Salesforce
Salesforce-Übernahmegerüchte beflügeln Informatica-Aktie deutlich

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Salesforcemehr Nachrichten

Analysen zu Salesforcemehr Analysen

08:12 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:00 Salesforce Neutral UBS AG
29.08.25 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.25 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
18.08.25 Salesforce Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Salesforce 204,05 -6,93% Salesforce

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:44 Auf diese Aktien setzte Bill Ackman im zweiten Quartal
03.09.25 Stanley Druckenmiller: Ein Blick in das Depot des Starinvestors im Q2 2025
02.09.25 Fisher Asset Management Q2 2025: Die wichtigsten Aktien im Depot
01.09.25 Deutsche Bank setzt auf Tech - Diese Aktien dominierten im 2. Quartal 2025
01.09.25 August 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX fester -- US-Börsen wenig bewegt -- China-Börsen sacken letztlich ab - Nikkei weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Donnerstag nach oben. Der deutsche Leitindex legt zu. Die US-Börsen tendieren am Donnerstag seitwärts. Die Märkte in Asien fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen