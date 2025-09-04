Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
Bilanz vorgelegt
|
04.09.2025 15:55:00
Salesforce-Aktie deutlich leichter: Umsatz über, Gewinn unter Erwartungen
Salesforce legte am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Bilanz für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 vor.
Demnach erzielte das Unternehmen ein Ergebnis je Aktie (EPS) von 1,96 US-Dollar, während Analysten zuvor einen Gewinn von 2,78 US-Dollar je Aktie erwartet hatten. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn bei 1,47 US-Dollar je Aktie.
Beim Umsatz übertraf Salesforce die Erwartungen. Nach 9,33 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal verzeichnete das Unternehmen nun 10,24 Millionen US-Dollar, während Experten zuvor Erlöse von 10,14 Millionen US-Dollar prognostiziert hatten.
Enttäuschender Ausblick: Anleger stoßen Salesforce ab
Ein enttäuschender Ausblick überschattet am Donnerstag gute Quartalszahlen von Salesforce. Die an der NYSE gehandelte Aktie reagiert im Handel zeitweise mit Verlusten in Höhe von 7,82 Prozent auf 236,40 US-Dollar. Die schwache Entwicklung der vergangenen Monate geht damit wohl weiter. Der Jahresverlust der Salesforce-Aktien nähert sich der 30-Prozent-Schwelle.
Der Ausblick auf den Umsatz im laufenden Vierteljahr schürt Bedenken rund um das Trendthema Künstliche Intelligenz (KI), auf den die Amerikaner mittlerweile eingeschwenkt sind. Salesforce stellte für das laufende Quartal Erlöse zwischen 10,24 und 10,29 Milliarden Dollar in Aussicht, während der Analystenschnitt am oberen Ende dieser Spanne lag. Unter ging dabei, dass im zweiten Geschäftsquartal (per Ende Juli) die Analystenerwartungen übertroffen wurden.
Experte Karl Keirstead von der Schweizer Bank UBS monierte, dass Salesforce schon zum zweiten Mal in Folge seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 nicht erhöht habe - trotz des starken Wachstums des KI- und Datenbereichs. Dies spreche dafür, dass das Marktumfeld für CRM-Software - Customer Relationship Management, also Software für Kundenbeziehungsmanagement - schon recht reif sei, während sich KI-Investition der Kunden in diesem Bereich "noch in einem sehr frühen Stadium" befänden.
Kirk Materne von Evercore ISI will die negative Kursreaktion aber nicht überbewerten. Die Reaktion auf den Ausblick erscheint ihm etwas übertrieben. Er habe in diesem Quartal zwar "nicht den Startschuss für einen Bullenmarkt" erwartet, erwähnte aber die Perspektive für die Abonnement-Umsätze positiv. Deren Stabilisierung im zweiten Halbjahr sollte "gut genug sein, um die Stimmung letztlich in die richtige Richtung zu lenken".
In der Breite sah es am Donnerstag in der Technologiebranche auch besser aus als bei Salesforce: An der Nasdaq bahnt sich mit knappen Gewinne eine weitere Stabilisierung an. Titel des deutschen Salesforce-Branchenunternehmens SAP bewegten sich in Frankfurt zuletzt mit 1,38 Prozent im Plus bei 234,55 Euro.
Redaktion finanzen.at mit Material von dpa-AFX
