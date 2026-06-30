Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
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30.06.2026 19:47:32
Sanofi Reports Data From Nexviazyme Study, Says It Meets All Endpoints
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