NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die jüngste Kursschwäche der Pharmaaktie sei übertrieben, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies auf die Umsatzanhebung des Unternehmens nach einem starken Geschäftsverlauf. Gleichwohl seien positive strategische Impulse von Sanofi entscheidend, um das Bewertungspotenzial für die Aktie freizulegen./ck/rob/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 21:36 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 00:15 / BST



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