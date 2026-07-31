Sanofi Aktie
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WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die jüngste Kursschwäche der Pharmaaktie sei übertrieben, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies auf die Umsatzanhebung des Unternehmens nach einem starken Geschäftsverlauf. Gleichwohl seien positive strategische Impulse von Sanofi entscheidend, um das Bewertungspotenzial für die Aktie freizulegen./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 21:36 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
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Unternehmen:
Sanofi S.A.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
95,00 €
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
74,89 €
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Abst. Kursziel*:
26,85%
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
74,17 €
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Abst. Kursziel aktuell:
28,08%
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Analyst Name::
Richard Vosser
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KGV*:
-
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