Sanofi Aktie
|73,17EUR
|-5,96EUR
|-7,53%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Analyst Michael Leuchten verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die angehobenen Jahresziele des Pharmakonzerns für 2026. Der über den Erwartungen herausgekommene Umsatz im zweiten Quartal - angetrieben durch das Medikament Dupixent - habe für eine Gewinnüberraschung gesorgt, erklärte er./ck/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
74,11 €
|
Abst. Kursziel*:
34,93%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
73,17 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,67%
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.
|
12:37
|ROUNDUP/Treiber Dupixent: Sanofi hebt nach starkem Quartal die Jahresziele an (dpa-AFX)
|
28.07.26
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.07.26
|Sanofi-Aktie unter Druck: Amlitelimab-Entwicklung bei Hautkrankheit gestoppt (dpa-AFX)
|
24.07.26
|ROUNDUP: Sanofi stoppt Entwicklung von Hoffnungsträger gegen Neurodermitis (dpa-AFX)
|
24.07.26
|Sanofi stellt unter neuer CEO Entwicklung eines Ekzem-Medikaments ein (Dow Jones)
|
21.07.26
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
14.07.26
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sanofi-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
08.07.26
|Sanofi macht Zusagen in EU-Kartellverfahren zu Impfstoff (dpa-AFX)