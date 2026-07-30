NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Analyst Michael Leuchten verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die angehobenen Jahresziele des Pharmakonzerns für 2026. Der über den Erwartungen herausgekommene Umsatz im zweiten Quartal - angetrieben durch das Medikament Dupixent - habe für eine Gewinnüberraschung gesorgt, erklärte er./ck/rob/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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