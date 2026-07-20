Sanofi Aktie

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WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

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20.07.2026 18:28:06

Sanofi Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Neutral" belassen. Richard Vosser verglich in einer am Montag vorliegenden Studie seine eigenen Schätzungen mit den Konsensschätzungen - mit dem Fazit, dass er beim Gewinn je Aktie (Business EPS) und dem Umsatz ein Prozent darüber liege. Er geht von einem soliden Quartal aus. Eine Erhöhung des Ausblicks sollte die Analystenerwartungen untermauern./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 16:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 16:25 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
77,74 € 		Abst. Kursziel*:
22,20%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
77,26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,96%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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