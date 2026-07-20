NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Neutral" belassen. Richard Vosser verglich in einer am Montag vorliegenden Studie seine eigenen Schätzungen mit den Konsensschätzungen - mit dem Fazit, dass er beim Gewinn je Aktie (Business EPS) und dem Umsatz ein Prozent darüber liege. Er geht von einem soliden Quartal aus. Eine Erhöhung des Ausblicks sollte die Analystenerwartungen untermauern./rob/tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 16:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 16:25 / BST



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