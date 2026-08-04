Sanofi Aktie
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WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Sanofi von 107 auf 106,21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Einschätzungen der neuen Konzernchefin seien pragmatisch und transparent gewesen, schrieb Justin Smith am Montag. Der voraussichtlich im vierten Quartal stattfindende Kapitalmarkttag dürfte den Aktien Impulse geben - gerade angesichts ihrer niedrigen Bewertung./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 10:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Outperform
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Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
106,21 €
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Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
74,15 €
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Abst. Kursziel*:
43,24%
|
Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
74,31 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,93%
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Analyst Name::
Justin Smith
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KGV*:
-
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