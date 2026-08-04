NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Sanofi von 107 auf 106,21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Einschätzungen der neuen Konzernchefin seien pragmatisch und transparent gewesen, schrieb Justin Smith am Montag. Der voraussichtlich im vierten Quartal stattfindende Kapitalmarkttag dürfte den Aktien Impulse geben - gerade angesichts ihrer niedrigen Bewertung./rob/ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 10:19 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.