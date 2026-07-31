Sanofi Aktie
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WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat fairen Wert für Sanofi nach Zahlen von 95 auf 93 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die neue Vorstandschefin des Pharmakonzerns habe starke Quartalszahlen bekannt gegeben, aber zugleich auch ein spannungsarmes Strategie-Update, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 11:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 11:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Kaufen
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Unternehmen:
Sanofi S.A.
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
74,99 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
74,17 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Elmar Kraus
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KGV*:
-
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