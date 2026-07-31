Sanofi Aktie
|74,56EUR
|0,92EUR
|1,25%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Sanofi von 88 auf 78 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mit dem neuen Kursziel trage er der jüngsten Einstellung von Pipeline-Projekten des Pharmakonzerns Rechnung, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 20:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
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Unternehmen:
Sanofi S.A.
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
78,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
74,12 €
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Abst. Kursziel*:
5,23%
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
74,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,61%
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Analyst Name::
Matthew Weston
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KGV*:
-
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