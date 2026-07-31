Sanofi Aktie

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WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578

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31.07.2026 15:48:17

Sanofi Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Sanofi von 88 auf 78 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mit dem neuen Kursziel trage er der jüngsten Einstellung von Pipeline-Projekten des Pharmakonzerns Rechnung, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 20:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
74,12 € 		Abst. Kursziel*:
5,23%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
74,56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,61%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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