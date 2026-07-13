Sanofi Aktie
|76,81EUR
|0,39EUR
|0,51%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Neutral" belassen. Beim Pharmakonzern stehe Optimismus für das Mittel Dupixent Zurückhaltung für Beyfortus gegenüber, schrieb Matthew Weston am Freitag. Er bemängelt bei Sanofi die strukturelle Schwäche einer mauen Produktpipeline./rob/niw/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 16:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
88,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
77,39 €
|
Abst. Kursziel*:
13,71%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
76,81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,57%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.
|
08.07.26
|Sanofi macht Zusagen in EU-Kartellverfahren zu Impfstoff (dpa-AFX)
|
07.07.26
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.06.26
|EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.06.26
|EU-Kommission leitet Kartelluntersuchung gegen Sanofi ein (dpa-AFX)
|
26.06.26
|Brussels launches antitrust probe into French drugmaker Sanofi (Financial Times)
|
23.06.26
|Sanofi-Aktie höher: Medikament gegen Multiple Sklerose mit EU-Zulassung (Dow Jones)
|
23.06.26