SAP SE-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Halten

Die DZ Bank hat den fairen Wert für SAP nach Quartalszahlen von 115 auf 145 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Softwarekonzern habe erneut seine Wachstumsambitionen in einem schwierigen Konjunkturumfeld untermauert, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Gewinnausblick auf 2024 habe leicht enttäuscht, die Konsensschätzung für das Betriebsergebnis 2025 dürfte aber steigen./edh/he





Um 17:44 Uhr ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 7,6 Prozent auf 160,76 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5 268 147 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier stieg seit Jahresanfang 2024 um 15,3 Prozent.

