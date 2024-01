SAP SE-Aktie erhält von Baader Bank Bewertung: Add

Die Baader Bank hat die Einstufung für SAP nach Quartalszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Das Schlussquartal des Softwareherstellers sei auf operativer Ebene besser ausgefallen als am Markt gedacht, die Wachstumsziele für 2024 lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Fokus liege nun auf der neuen Berechnung der Gewinne und dem angekündigten Restrukturierungsprogramm./ajx/bek





Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die SAP SE-Aktie am Tag der Analyse

Die SAP SE-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 08:21 Uhr 4,2 Prozent im Plus bei 155,80 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kursabnahme-Möglichkeit von 10,14 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6 474 Stück gehandelt. Der Anteilsschein gewann seit Beginn des Jahres 2024 11,6 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 24.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2024 / 07:15 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.