SAP SE-Aktie: Jüngste Einstufung durch UBS AG

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 191 Euro belassen. Der Fortgang des designierter Aufsichtsratschefs Punit Renjen werde wohl keine größeren Folgen für den Software-Konzern haben, schrieb Analyst Michael Briest in einer ersten Reaktion am Montag.

Aktienanalyse online: Die SAP SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 13:33 Uhr ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 167,30 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 14,17 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 326 408 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Anteilsschein 19,9 Prozent. Am 22.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden.

