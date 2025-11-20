SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Hochrechnung
|
20.11.2025 10:04:01
DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden SAP SE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die SAP SE-Aktie bei 105,16 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die SAP SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,509 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 19.11.2025 auf 205,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 954,17 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 95,42 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von SAP SE bezifferte sich zuletzt auf 233,81 Mrd. Euro. Am 13.09.2000 fand der erste Handelstag des SAP SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des SAP SE-Papiers lag beim Börsengang bei 53,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SAP SEmehr Nachrichten
|
15:59
|Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
15:59
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX klettert am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:59
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX nachmittags stärker (finanzen.at)
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX am Donnerstagmittag steigen (finanzen.at)
|
12:26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX verbucht am Donnerstagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX mittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:30
|XETRA-Handel: TecDAX beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
|
09:30
|Gewinne in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)