Hochrechnung 20.11.2025 10:04:01

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen SAP SE-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden SAP SE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die SAP SE-Aktie bei 105,16 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die SAP SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,509 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 19.11.2025 auf 205,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 954,17 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 95,42 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von SAP SE bezifferte sich zuletzt auf 233,81 Mrd. Euro. Am 13.09.2000 fand der erste Handelstag des SAP SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des SAP SE-Papiers lag beim Börsengang bei 53,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

