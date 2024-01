SAP SE-Analyse: Deutsche Bank AG verleiht SAP SE-Aktie Buy in jüngster Analyse

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAP von 145 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. 2024 dürfte ein gutes Jahr für die Softwarebranche in Europa werden, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Sinkende Zinsen böten voraussichtlich Luft für steigende Bewertungen, zumal diese bei einigen Unternehmen aus dem Sektor unter den Höchstständen von Ende 2021 lägen. Bisher hat der Experte eher strukturelle Wachstumsthemen wie etwa SAP mit der Umstellung auf die Cloud favorisiert, nun erwärmt er sich langsam auch für den zyklischeren Sektor mit technischer Software./tav/ajx





Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die SAP SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:21 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 149,60 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 13,64 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 438 286 SAP SE-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2024 kletterte das Papier um 7,3 Prozent aufwärts. Die nächsten Quartalszahlen für Q4 2023 wird SAP SE voraussichtlich am 24.01.2024 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2024 / 06:45 / CET





