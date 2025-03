SAP SE-Analyse: DZ BANK senkt SAP SE-Aktie auf Verkaufen

Die DZ Bank hat SAP von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den faitren Wert der Aktien von 248 auf 210 Euro gesenkt. "Nach einer langen Phase der Umbewertung, die zu historischen Extrema geführt hat, sehen wir den SAP-Aktienkurs anfällig für eine ausgeprägte Korrektur", schrieb Analyst Armin Kremser am Freitag in seiner Verkaufsempfehlung. SAP hatten 2025 zwischenzeitlich bereits wieder fast 20 Prozent gewonnen und liege aktuell noch gut 9 Prozent im Plus. "Insbesondere das US-Geschäft könnte 2025 durch die Trump-Politik eine Enttäuschung erfahren, die selbst bei nur leichter Ausprägung angesichts des 'Priced-to-Perfection'-Investment Case ihre Wirkung nicht verfehlen würde", so Kremser weiter.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die SAP SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die SAP SE-Aktie musste um 11:18 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 257,30 EUR abwärts. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 389 525 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2025 um 8,9 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2025 / 10:24 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2025 / 10:30 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.