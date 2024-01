SAP SE-Analyse: Hold-Bewertung für SAP SE-Aktie von Warburg Research

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAP nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Die Resultate hätten die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Ziele des Software-Entwicklers für das laufende Jahr deckten sich in etwa mit den Erwartungen./bek/mis





Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der SAP SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 10:17 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,4 Prozent auf 158,88 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Abwärtsrisiko von 27,62 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 1 530 229 Stück. Die Aktie kletterte seit Jahresanfang 2024 um 13,9 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 24.01.2024 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

