SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|
27.11.2025 09:00:00
SAP stellt EU AI Cloud vor: Eine einheitliche Vision für Europas souveräne KI- und Cloud-Zukunft
WALLDORF — 27. November 2025 — SAP SE (NYSE: SAP) hat heute die EU AI Cloud vorgestellt, den nächsten Schritt auf dem Weg zu mehr digitaler Souveränität in Europa. Damit bündelt SAP die bisherigen Meilensteine in einem einheitlichen Rahmen für ein souveränes KI- und Cloud-Angebot für europäische Kunden.SAP Sovereign Cloud: Resilient. Sicher. Einsatzbereit.Mehr dazu!Das nun vollständige Full-Stack-Angebot für souveräne Cloud-Lösungen ermöglicht es Kunden, das passende Maß an Souveränität und Bereitstellung für ihre Anforderungen zu wählen – sei es in SAP-eigenen Rechenzentren, auf vertrauenswürdiger europäischer Infrastruktur oder als vollständig verwaltete Lösung beim Kunden vor Ort. Die EU AI Cloud unterstützt die Datenhaltung in der EU und vollständige Souveränität, sodass jede Organisation ihre individuellen regulatorischen und betrieblichen Anforderungen erfüllen kann.Cohere: Souveräne, agentenbasierte und multimodale KI-Fähigkeiten für europäische UnternehmenSAP und Cohere bündeln ihre Kräfte, um mit Cohere North führende agentenbasierte KI-Fähigkeiten bereitzustellen. Damit erweitern sie die bestehenden hochmodernen multimodalen KI-Funktionen durch EU AI Cloud und souveräne Angebote. Cohere North wird in SAP Business Technology Platform (BTP) integriert und ermöglicht es Kunden, für die Datenhaltung in der EU unabdingbar ist, branchenübergreifend, robuste, produktionsreife KI in ihre Kerngeschäftsprozesse einzubinden. Gemeinsam werden SAP und Cohere Unternehmen tiefere Einblicke, präzisere Entscheidungsunterstützung und intelligentere Automatisierung komplexer Arbeitsabläufe ermöglichen – ohne Kompromisse bei Souveränität, Compliance oder Leistung.Ein starkes und wachsendes ÖkosystemDie EU AI Cloud wird von einem starken und wachsenden Ökosystem führender europäischer und globaler Partner getragen. Durch die direkte Integration fortschrittlicher KI-Modelle und Anwendungen von Partnern wie Cohere, Mistral AI, OpenAI in SAP Business Technology Platform (BTP) bietet die EU AI Cloud einen Weg zur Entwicklung, Bereitstellung und Skalierung KI-gestützter Anwendungen. Kunden können diese Partnerangebote als SaaS, PaaS oder IaaS nutzen und flexibel über SAP-eigene Infrastruktur oder vertrauenswürdige europäische Partner nutzen.Dieser kollaborative Ansatz stellt sicher, dass europäische Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors von den neuesten KI-Innovationen profitieren – sicher, in voller Übereinstimmung mit europäischen Standards und mit der Souveränität und Flexibilität, die sie benötigen.Bereitstellungsoptionen für jedes SicherheitsprofilDie EU AI Cloud bietet flexible Bereitstellung über SAP Sovereign Cloud und gibt Kunden volle Kontrolle über Infrastruktur, Plattform und Software, zugeschnitten auf ihre regulatorischen und betrieblichen Anforderungen. KI-Modelle laufen auf der Software-Abstraktionsschicht von SAP (SAP Cloud Infrastructure + BTP) in europäischen Rechenzentren und gewährleisten Compliance sowie Unabhängigkeit von US-Hyperscalern.SAP Sovereign Cloud on SAP Cloud Infrastructure (EU)Infrastructure-as-a-Service (IaaS) von SAP, entwickelt mit Open-Source-Technologien und betrieben im europäischen Rechenzentrumsnetzwerk von SAP. Alle Daten verbleiben innerhalb der EU, um die Einhaltung europäischer Datenschutzvorschriften zu gewährleisten.SAP Sovereign Cloud On-SiteEin von SAP betriebenes Infrastrukturangebot innerhalb eines kundeneigenen oder kundenausgewählten Rechenzentrums. Es bietet das höchste Maß an Daten-, Betriebs-, technischer und rechtlicher Souveränität bei gleichzeitiger Beibehaltung der SAP-Cloud-Innovation und -Architektur.Ausgewählte Hyperscaler je nach MarktFür Kunden, die sich für SAP Commercial SaaS auf globalen Cloud-Anbietern entscheiden; Souveränitätsfunktionen nach Bedarf.Delos CloudEine sichere und souveräne Cloud-Lösung in Deutschland, die die Transformation des öffentlichen Sektors unterstützt und länderspezifische Souveränitätsanforderungen erfüllt.You can find this press release in English here.Weitere Presseinformationen finden Sie im SAP News Center. Erhalten Sie SAP News auf LinkedIn und Bluesky. Informationen zu SAPAls weltweit führender Anbieter von Unternehmensanwendungen und Business AI steht SAP (NYSE:SAP) an der Schnittstelle zwischen Unternehmen und Technologie. Seit über 50 Jahren vertrauen Unternehmen auf SAP, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen, indem sie geschäftskritische Abläufe wie Finanzwesen, Beschaffung, Personalwesen, Lieferkette und Kundenerlebnis vereinheitlichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.sap.com.# # #Dieses Dokument enthält vorausschauende Aussagen, das heißt Vorhersagen, Prognosen oder andere Aussagen zu zukünftigen Ereignissen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Voraussagen und Annahmen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen, was dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Resultate erheblich hiervon abweichen können. Zusätzliche Informationen zu diesen Risiken und Unsicherheiten finden Sie in den von uns bei der US-amerikanischen „Securities and Exchange Commission“ (SEC) eingereichten Unterlagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Abschnitt zu den Risikofaktoren des SAP-Jahresberichts 2024 auf dem Formular 20-F.© 2025 SAP SE. Alle Rechte vorbehalten.SAP und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungen von SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Zusätzliche Informationen zur Marke und Vermerke finden Sie auf der Seite http://www.sap.de/copyright.Hinweis an die RedaktionenFür Pressefotos und Fernsehmaterial in hoher Auflösung besuchen Sie bitte unsere Plattform www.sap.com/photos. Dort finden Sie aktuelles sendefähiges TV-Footage-Material sowie Bilder zu Themen rund um SAP zum direkten Download.Ansprechpartner für die Presse:Dana Roesiger, +49 6227 7 63900, dana.roesiger@sap.com, CETSAP-Pressebereich; press@sap.comBitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen. Sie möchten keine Pressemeldungen mehr von uns bekommen? Senden Sie dazu bitte eine E-Mail an press@sap.com mit dem Begriff „Unsubscribe“ in der Betreffzeile.Abonnieren Sie den SAP News Center NewsletterHier abonnieren!The post SAP stellt EU AI Cloud vor: Eine einheitliche Vision für Europas souveräne KI- und Cloud-Zukunft appeared first on SAP News Center.Weiter zum vollständigen Artikel bei SAP AG
