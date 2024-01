Sartorius vz-Analyse: UBS AG senkt Sartorius vz-Aktie auf niedrigere Bewertung

Die Schweizer Großbank UBS hat Sartorius im Zuge eines Analystenwechsels von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 470 auf 346 Euro gesenkt. Er sehe für Sartorius nur begrenzten Spielraum für ein überdurchschnittliches Wachstum, da der Pharma- und Laborzulieferer in vielen Produktlinien bereits führend sei, schrieb der neu zuständige Analyst Matthew Weston in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem begrenze der hohe Verschuldungsgrad den Spielraum für Übernahmen zur Ergänzung des Wachstums. Der Analyst rechnet auch mit Margendruck, da Überkapazitäten in der Branche und neue chinesische Marktteilnehmer den Bedarf an zusätzlichen kommerziellen Investitionen erhöhten./edh/he





Aktieninformation im Fokus: Die Sartorius vz-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Um 17:35 Uhr fiel die Sartorius vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 308,60 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 12,12 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 38 794 Sartorius vz-Aktien den Besitzer. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2024 um 7,4 Prozent abwärts. Sartorius vz könnte möglicherweise am 30.01.2024 die Finanzergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2024 / 15:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2024 / 15:44 / GMT





