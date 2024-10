Sartorius vz-Analyse: Warburg Research vergibt Hold an Sartorius vz-Aktie

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Sartorius nach Quartalszahlen von 260 auf 266 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Kennziffern des Pharma- und Laborausrüsters hätten weitgehend den Markterwartungen entsprochen, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Montag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Prognosen für den um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie für die Jahre 2024 bis 2026 leicht nach oben.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Sartorius vz-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie legte um 09:38 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 268,00 EUR zu. Also weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 0,75 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6 746 Sartorius vz-Aktien. Seit Jahresanfang 2024 fiel die Aktie um 19,4 Prozent. Sartorius vz dürfte schätzungsweise am 23.01.2025 die Finanzergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

