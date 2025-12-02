Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|
02.12.2025 17:18:00
Schätzung: Intel verkaufte rund 50.000 Grafikkarten im 3. Quartal
Intel gewinnt Marktanteile bei PC-Grafikkarten zurück, fristet aber weiterhin ein Nischendasein. Bei AMD geht es ebenfalls leicht bergauf.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
