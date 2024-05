Schwache Performance in Europa: STOXX 50 schwächelt am Nachmittag

Um 15:42 Uhr verliert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,55 Prozent auf 4 504,73 Punkte. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,102 Prozent tiefer bei 4 525,19 Punkten, nach 4 529,82 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 4 497,28 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 525,19 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,346 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.04.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 364,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.02.2024, lag der STOXX 50 noch bei 4 288,88 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 22.05.2023, den Stand von 4 074,04 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 10,09 Prozent zu Buche. Bei 4 543,01 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 010,21 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Siemens (+ 0,82 Prozent auf 175,06 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,43 Prozent auf 462,90 EUR), RELX (+ 0,23 Prozent auf 34,73 GBP), Allianz (+ 0,04 Prozent auf 267,30 EUR) und Sanofi (-0,06 Prozent auf 90,09 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Glencore (-2,88 Prozent auf 4,86 GBP), Rio Tinto (-1,99 Prozent auf 57,09 GBP), Reckitt Benckiser (-1,94 Prozent auf 44,50 GBP), BP (-1,84 Prozent auf 4,82 GBP) und Richemont (-1,53 Prozent auf 141,35 CHF) unter Druck.

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Glencore-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 11 118 237 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 534,288 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,58 zu Buche schlagen. Die BAT-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,69 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at