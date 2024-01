Schwache Performance in Europa: STOXX 50 startet mit Verlusten

Am Freitag geht es im STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,47 Prozent auf 4 089,55 Punkte nach unten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,200 Prozent auf 4 100,50 Punkte an der Kurstafel, nach 4 108,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 4 082,54 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 100,50 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,241 Prozent. Vor einem Monat, am 05.12.2023, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 034,49 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 05.10.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 859,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.01.2023, bewegte sich der STOXX 50 bei 3 766,20 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell GSK (+ 0,84 Prozent auf 15,53 GBP), Novartis (+ 0,61 Prozent auf 90,39 CHF), Roche (+ 0,57 Prozent auf 255,80 CHF), Zurich Insurance (+ 0,16 Prozent auf 439,20 CHF) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,10 Prozent auf 384,40 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Siemens (-1,90 Prozent auf 159,34 EUR), Diageo (-1,74 Prozent auf 27,60 GBP), Richemont (-1,20 Prozent auf 111,15 CHF), Rio Tinto (-1,11 Prozent auf 56,90 GBP) und UBS (-0,87 Prozent auf 25,16 CHF).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HSBC-Aktie. 823 824 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 hat die Novo Nordisk-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 420,783 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,31 erwartet. Mit 10,36 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

