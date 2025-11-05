Continental Aktie
Schwache Performance in Frankfurt: DAX beginnt Handel in der Verlustzone
Am Mittwoch geht es im DAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,61 Prozent auf 23 804,12 Punkte nach unten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,074 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,729 Prozent auf 23 774,55 Punkte an der Kurstafel, nach 23 949,11 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des DAX lag am Mittwoch bei 23 804,12 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 745,52 Punkten erreichte.
DAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn fiel der DAX bereits um 0,776 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, stand der DAX bei 24 378,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 23 846,07 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 05.11.2024, wies der DAX einen Stand von 19 256,27 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 18,87 Prozent zu. 24 771,34 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 489,91 Punkten markiert.
Tops und Flops im DAX aktuell
Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Fresenius SE (+ 2,43 Prozent auf 49,70 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,75 Prozent auf 41,89 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,01 Prozent auf 26,89 EUR), Daimler Truck (+ 0,91 Prozent auf 34,41 EUR) und Continental (+ 0,81 Prozent auf 66,82 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Siemens Healthineers (-9,12 Prozent auf 44,76 EUR), Siemens Energy (-3,15 Prozent auf 106,05 EUR), QIAGEN (-2,84 Prozent auf 38,55 EUR), adidas (-2,16 Prozent auf 154,35 EUR) und Merck (-1,77 Prozent auf 110,70 EUR).
Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im DAX ist die Siemens Healthineers-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 781 513 Aktien gehandelt. Mit 260,566 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
2025 hat die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die BASF-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
