Schwache Performance in Frankfurt: DAX notiert zum Ende des Dienstagshandels im Minus

Der DAX gab am Dienstagabend nach.

Letztendlich notierte der DAX im XETRA-Handel 1,57 Prozent schwächer bei 17 744,46 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,807 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,024 Prozent leichter bei 18 022,17 Punkten, nach 18 026,58 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 022,69 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 17 713,50 Punkten.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, erreichte der DAX einen Wert von 17 936,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.01.2024, wies der DAX 16 571,68 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, mit 15 807,50 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 5,81 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 567,16 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Fresenius SE (+ 4,56 Prozent auf 26,61 EUR), Beiersdorf (+ 1,10 Prozent auf 133,85 EUR), Covestro (+ 0,28 Prozent auf 50,96 EUR), Zalando (+ 0,11 Prozent auf 26,92 EUR) und RWE (-0,31 Prozent auf 31,90 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Porsche (-3,09 Prozent auf 90,26 EUR), BMW (-2,96 Prozent auf 106,45 EUR), Heidelberg Materials (-2,68 Prozent auf 95,70 EUR), BASF (-2,36 Prozent auf 50,53 EUR) und Deutsche Börse (-2,23 Prozent auf 186,30 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 8 638 845 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 199,665 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

2024 verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at