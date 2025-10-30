Deutsche Bank AG: Buy für BASF-Aktie

Die BASF-Aktie wurde von Deutsche Bank AG genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Buy" belassen. Die Ludwigshafener hätten solide abgeschnitten im dritten Quartal, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrer am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Bericht. In einem schwierigen Umfeld schlage sich der Chemiekonzern wirklich gut.

Aktieninformation im Fokus: Die BASF-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:03 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 43,40 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 17,51 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 422 814 BASF-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresanfang 2025 stieg die Aktie um 7,7 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.02.2026 erfolgen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.