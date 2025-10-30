BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Aktie bewertet
|
30.10.2025 15:43:47
Bernstein Research bescheinigt Outperform für BASF-Aktie
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Das Management habe weitere Beweise dafür geliefert, dass die Aktionäre bei dem Chemiekonzern im Mittelpunkt stehen, schrieb James Hooper in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht aber davon aus, dass die Geschäftszahlen auch ohne den Aktienrückkauf die Erwartungen erfüllt hätten. BASF gehöre zu den Unternehmen mit den besten Voraussetzungen, um mit dem derzeitigen Abschwung klarzukommen.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die BASF-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:26 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 43,15 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 22,83 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 634 019 BASF-Aktien gekauft oder verkauft. Auf Jahressicht 2025 stieg der Anteilsschein um 7,1 Prozent. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q4 2025 wird für den 27.02.2026 terminiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 19:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 05:06 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
