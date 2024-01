Schwache Performance in Frankfurt: MDAX notiert am Mittag im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt mittags.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,20 Prozent schwächer bei 26 270,92 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 248,987 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,134 Prozent auf 26 288,67 Punkte an der Kurstafel, nach 26 323,90 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 26 215,87 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26 332,41 Einheiten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0,860 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, bei 26 691,29 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 10.10.2023, bei 25 795,41 Punkten. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 10.01.2023, bei 27 383,67 Punkten.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Aroundtown SA (+ 3,23 Prozent auf 2,30 EUR), PUMA SE (+ 1,90 Prozent auf 47,71 EUR), TAG Immobilien (+ 1,85 Prozent auf 12,68 EUR), LEG Immobilien (+ 1,62 Prozent auf 75,30 EUR) und HENSOLDT (+ 1,03 Prozent auf 25,50 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,84 Prozent auf 137,50 EUR), EVOTEC SE (-3,00 Prozent auf 17,65 EUR), Stabilus SE (-1,91 Prozent auf 61,60 EUR), K+S (-1,72 Prozent auf 13,71 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-1,29 Prozent auf 99,80 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Telefonica Deutschland-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 1 281 121 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX nimmt die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 16,837 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die RTL-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,96 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

