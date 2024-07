Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schwächelt am Mittag

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,27 Prozent schwächer bei 25 659,39 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 252,652 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der MDAX 0,007 Prozent schwächer bei 25 726,34 Punkten, nach 25 728,13 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 25 746,24 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25 487,86 Punkten.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, den Wert von 26 861,07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2024, erreichte der MDAX einen Stand von 27 136,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, den Wert von 27 015,19 Punkten.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4,39 Prozent nach. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 24 942,65 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit Ströer SE (+ 2,46 Prozent auf 62,50 EUR), TUI (+ 2,03 Prozent auf 6,65 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,78 Prozent auf 137,00 EUR), HENSOLDT (+ 1,55 Prozent auf 36,64 EUR) und Talanx (+ 1,41 Prozent auf 71,95 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen K+S (-6,15 Prozent auf 11,75 EUR), Delivery Hero (-4,66 Prozent auf 20,03 EUR), Aroundtown SA (-2,50 Prozent auf 1,99 EUR), thyssenkrupp (-2,30 Prozent auf 4,07 EUR) und AIXTRON SE (-2,29 Prozent auf 21,72 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 929 134 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 18,321 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

Die Lufthansa-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die RTL-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 16,62 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at