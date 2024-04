Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX fällt nachmittags zurück

Am Donnerstag bewegt sich der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,32 Prozent leichter bei 3 372,82 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 519,033 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,059 Prozent leichter bei 3 381,51 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 383,51 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3 350,80 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 383,81 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 0,125 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.03.2024, betrug der TecDAX-Kurs 3 431,81 Punkte. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 11.01.2024, mit 3 235,27 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 11.04.2023, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 308,04 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,45 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 187,26 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Nordex (+ 3,69 Prozent auf 13,21 EUR), AIXTRON SE (+ 2,42 Prozent auf 22,44 EUR), ATOSS Software (+ 2,13 Prozent auf 264,00 EUR), HENSOLDT (+ 1,87 Prozent auf 39,26 EUR) und Sartorius vz (+ 1,65 Prozent auf 345,60 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil Deutsche Telekom (-5,31 Prozent auf 21,40 EUR), Nagarro SE (-2,50 Prozent auf 72,15 EUR), Siemens Healthineers (-1,28 Prozent auf 54,20 EUR), Bechtle (-1,06 Prozent auf 48,44 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-1,05 Prozent auf 104,00 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 10 000 073 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 201,253 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Im TecDAX hat die United Internet-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,05 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at