Carl Zeiss Meditec Aktie
|42,52EUR
|-0,24EUR
|-0,56%
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
Carl Zeiss Meditec Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 60 auf 47 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Jack Reynolds-Clark passte seine Erwartungen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an einen enttäuschenden Bericht zum dritten Geschäftsquartal an. Es bestehe erhebliche Unsicherheit hinsichtlich des Zeitpunkts der Erholung des chinesischen Marktes für refraktive Optik. Er verlagerte außerdem den Bewertungszeitraum mehr in die Zukunft./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 17:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
47,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
42,90 €
|
Abst. Kursziel*:
9,56%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
42,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,54%
|
Analyst Name::
Jack Reynolds-Clark
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AGmehr Nachrichten
|
20.08.25
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX liegt mittags im Minus (finanzen.at)
|
14.08.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
14.08.25
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
14.08.25
|MDAX aktuell: MDAX am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
14.08.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX mittags im Plus (finanzen.at)
|
14.08.25
|TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
12.08.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
12.08.25