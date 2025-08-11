Carl Zeiss Meditec Aktie
|42,28EUR
|-1,04EUR
|-2,40%
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
Carl Zeiss Meditec Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 74 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Richard Felton reduzierte in einer am Montag vorliegenden Studie im Nachgang der vorgelegten Quartalszahlen seine Schätzungen für das Medizintechnik-Unternehmen. Im dritten Quartal habe das operative Ergebnis (Ebita) die Erwartungen verfehlt, was unter anderem an der deutlich niedrigeren Profitabilität im Mikrochirurgie-Geschäft gelegen habe, schrieb er./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 21:23 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Buy
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
42,58 €
|
Abst. Kursziel*:
40,91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
42,28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,91%
|
Analyst Name::
Richard Felton
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AGmehr Nachrichten
|
07.08.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
07.08.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
07.08.25
|Carl Zeiss Meditec-Aktie fällt tief: Carl Zeiss Meditec enttäuscht trotz Umsatzplus (dpa-AFX)
|
07.08.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.08.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.08.25
|Schwache Performance in Frankfurt: So performt der TecDAX mittags (finanzen.at)
|
07.08.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
07.08.25
|ROUNDUP: Carl Zeiss Meditec legt zu - Währungsrisiken belasten - Aktie gibt nach (dpa-AFX)
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AGmehr Analysen
|14:11
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.08.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|14:11
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.08.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|14:11
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|04.08.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.07.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|07.08.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.07.25
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG
|42,88
|-1,02%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:11
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:56
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:56
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:55
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:55
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:55
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:54
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:37
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:10
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|11:41
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11:39
|Reckitt Benckiser Outperform
|Bernstein Research
|11:32
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:27
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|11:17
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|11:13
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|11:11
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|10:41
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|10:25
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|10:24
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10:23
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|10:23
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|10:22
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|10:07
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Jungheinrich Buy
|Baader Bank
|09:31
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09:18
|Merck Buy
|UBS AG
|09:18
|Ströer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:17
|Eckert & Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:17
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|08:51
|RTL Hold
|Warburg Research
|08:51
|Symrise Buy
|Warburg Research
|08:50
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|08:49
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|08:48
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:35
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|08:33
|Reckitt Benckiser Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:30
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:28
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|08:28
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|08:09
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:54
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:52
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:52
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets