42,10EUR
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

10.09.2025

Carl Zeiss Meditec Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Aktien von Carl Zeiss Meditec beim Kursziel von 52 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Die Jenaer spielten eine führende Rolle im Bereich Augenheilkunde und Refraktiver Chirurgie, schrieb Jonathon Unwin am Dienstag in seiner Empfehlung. Die Ergebnisentwicklung habe ihren Boden erreicht, in einer Branchenerholung gebe es eine enorme Hebelwirkung. Denn Carl Zeiss dürfte seine bis 2024 erzielten Marktanteilszuwächse weiter ausbauen. Unwin sieht sich mit seiner operativen Ergebnisschätzung für 2025/26 drei Prozent über dem Konsens. Im Optimalfall könnten es gar 14 Prozent sein, so der Experte./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 14:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 15:45 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Overweight
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
41,02 € 		Abst. Kursziel*:
26,77%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
42,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,52%
Analyst Name::
Jonathon Unwin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:55 Carl Zeiss Meditec Overweight Barclays Capital
21.08.25 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
21.08.25 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.25 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
11.08.25 Carl Zeiss Meditec Buy Goldman Sachs Group Inc.
