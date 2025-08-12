Carl Zeiss Meditec Aktie
|41,96EUR
|-0,24EUR
|-0,57%
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
Carl Zeiss Meditec Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen von 55 auf 45 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Anlagestory dürfte weiterhin schwierig bleiben, schrieb Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Zum einen bleibe ungewiss, ob die Nachfrage nach refraktiven Laserbehandlungen in China im August und September nach einem verhaltenen Start in die wichtige Sommersaison deutlich anziehen wird. Zum anderen habe das Management des Medizintechnikanbieters angedeutet, dass die Profitabilität auch im nächsten Geschäftsjahr unter Druck bleiben werde./la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Hold
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
42,20 €
|
Abst. Kursziel*:
6,64%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
41,96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,24%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Start in Grün (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel: MDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
07.08.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
07.08.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
07.08.25
|Carl Zeiss Meditec-Aktie fällt tief: Carl Zeiss Meditec enttäuscht trotz Umsatzplus (dpa-AFX)
|
07.08.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.08.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.08.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich fester (finanzen.at)