Carl Zeiss Meditec Aktie

WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

Carl Zeiss Meditec Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen von 55 auf 45 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Anlagestory dürfte weiterhin schwierig bleiben, schrieb Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Zum einen bleibe ungewiss, ob die Nachfrage nach refraktiven Laserbehandlungen in China im August und September nach einem verhaltenen Start in die wichtige Sommersaison deutlich anziehen wird. Zum anderen habe das Management des Medizintechnikanbieters angedeutet, dass die Profitabilität auch im nächsten Geschäftsjahr unter Druck bleiben werde./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:57 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Hold
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
42,20 € 		Abst. Kursziel*:
6,64%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
41,96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,24%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

