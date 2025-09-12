Carl Zeiss Meditec Aktie
|42,48EUR
|-0,10EUR
|-0,23%
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
Carl Zeiss Meditec Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Carl Zeiss Meditec auf "Underweight" belassen. Die Aktienkurse der europäischen Medizinunternehmen hätten sich seit Jahresbeginn überwiegend mau entwickelt, und das Geschäftsumfeld bleibe schwierig, schrieb David Adlington in seiner am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung. Er verwies auf China sowie die Belastungen durch die US-Zölle und die Dollarschwäche. Gespräche mit Investoren hätten gezeigt, dass Schnäppchenjäger nun eher im Pharma- als im Medizintechnikbereich unterwegs seien. Fresenius bleibt in letzterem Bereich Adlingtons bevorzugter Titel. Dagegen bleibt der Experte für Carl Zeiss Meditec vorsichtig und sieht Risiken für die Konsensschätzungen für 2026./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 21:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Underweight
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
42,52 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
42,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
