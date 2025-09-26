Carl Zeiss Meditec Aktie
|42,72EUR
|-0,22EUR
|-0,51%
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
Carl Zeiss Meditec Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Hold" belassen. Finanzchef Justus Wehmer habe gute Gründe für mittelfristigen Optimismus der Jenaer aufzeigt, schrieb Sam England nach dem dritten Tag der Berenberg-Konferenz am Mittwoch./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 15:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Hold
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
47,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
43,02 €
|
Abst. Kursziel*:
9,25%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
42,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,02%
|
Analyst Name::
Sam England
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
25.09.25
|TecDAX aktuell: TecDAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
25.09.25
|MDAX aktuell: MDAX beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
25.09.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX nachmittags leichter (finanzen.at)
|
25.09.25
|Schwacher Handel: MDAX am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
25.09.25
|Börse Frankfurt: TecDAX mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
25.09.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX mittags in Rot (finanzen.at)
|
25.09.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schwächelt zum Start (finanzen.at)